UFC - William Gomis : «Je veux engranger de l’expérience avant de penser au titre»

Invaincu depuis 11 combats, William Gomis combat ce samedi 4 mai à l'UFC 301contre Jean Silva, chez lui, à Rio de Janeiro (Brésil). Avant ce nouveau combat, le «Jaguar» s’est confié.

Dans quel état d'esprit êtes-vous avant ce combat ?

Je me sens très bien, je n’ai qu’une hâte, c’est de disputer ce combat. Et de le remporter. L’objectif sera de faire mieux que la dernière fois comme toujours. De donner le meilleur de moi-même.

On a vu avec le face à face dans l'hôtel que la tension était palpable contre votre adversaire. L'objectif sera le KO et la démonstration pour marquer les esprits ?

L’objectif sera de gagner. Mais bien sûr, je vais chercher le KO. On est chez lui, on va éviter que les arbitres aient à choisir. L'objectif, c'est vraiment de donner le meilleur de moi-même, faire une belle performance et rentrer chez moi.

Quand espèrez-vous un «title shot» (un combat pour le titre) ?

Je pense sincèrement vers mes 30 ans. Je serai expérimenté, en pleine possession de mes moyens. J’aurais enregistré plusieurs combats et je serai parfaitement armé pour le titre. Là, ce sera parfait. L’objectif, c'est de monter donc à chaque combat il va falloir performer. Là, ça fait 3 victoires que j'ai de l'UFC en 3 combats. Donc les victoires j'ai commencé à les enchaîner. Maintenant, il va falloir que je m'ouvre et que je puisse m'exprimer à mon plein potentiel. Mais il faut que j’engrange de l’expérience avant de penser au titre.

Dans votre catégorie, vous avez Ilia Topuria qui est champion. Aimerez-vous le combattre ?

J'aimerais croiser celui qui aura la ceinture, tout simplement pour aller la chercher. Donc que ce soit lui ou un autre, celui qui a la ceinture, je le voudrais.

Si votre personnage est ajouté dans un prochain jeu UFC, combien d’étoiles vous vous mettriez ?

Toutes les étoiles possibles évidemment et toutes les techniques. Déjà que j’en ai pas mal alors j’en ajouterai. Et ce serait surtout incroyable de jouer avec mon personnage. Ce serait un pur kiff. C’est le genre de rêve de gamin d’avoir son propre personnage dans un jeu.

Vous êtes fan de cinéma. Pour vous quel est le film de combat le plus sous-côté et le plus sur côté ?

Ah… ce n’est pas facile de choisir. Mais en sous-côté, récemment c’est Creed 3 qui m’a vraiment déçu donc je dirai sur-côté. Pour le sous-côté, ça parlera aux nostalgiques mais Ong-Bak haut la main pour moi. Après ce film, on voulait tous mettre des coups de coudes !