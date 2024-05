Catch : les stars de la discipline ébahies par le public français du WWE Backlash à Lyon (vidéo)

La WWE, la plus prestigieuse ligue de catch de la planète, était à Lyon ce week-end. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les stars américaines comme Triple H, ont été impressionnées par le public.

Une ambiance totalement folle. Le WWE Backlash France, qui s’est déroulé samedi soir à la LDLC Arena de Lyon devant un peu plus de 11.000 spectateurs, a totalement marqué les esprits des catcheurs et des organisateurs.

«Absolutely insane» («Absolument fou»), a ainsi posté sur X (ex-Twitter) Triple H, légende du catch américain, avec une photo d’une montre connectée indiquant que le bruit de la LDLC Arena était trop fort pour une exposition prolongée, vendredi lors de Smackdown. Et ce fut également le cas ce samedi pour Backlash, deuxième événement lyonnais.

The @WWEUniverse in France literally received a warning about the noise level tonight at #SmackDown @LDLC_Arena. Absolutely insane.





Like @myMotorhead said… “Only way to feel the noise is when it's good and loud.” pic.twitter.com/i4KMGnfUtY

— Triple H (@TripleH) May 3, 2024