Formule 1 : Lando Norris remporte son premier Grand Prix en carrière à Miami, premier point pour Alpine cette saison

Ce dimanche à Miami (Etats-Unis), Lando Norris a remporté le tout premier grand prix de sa carrière en devançant Max Verstappen et Charles Leclerc. Grâce à Esteban Ocon, l'écurie Alpine a remporté ses premiers points cette saison.

Il est le 114e. Le Britannique Lando Norris a créé la surprise en décrochant au Grand Prix de Miami la première victoire de sa carrière en Formule 1, dimanche autour du Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Il devient ainsi le 114e vainqueur d’une course F1 de l’histoire.

A 24 ans et après 15 podiums dont 8 deuxièmes places, le Britannique de McLaren, parti en cinquième position, a devancé le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull), parti en pole position, et Charles Leclerc (Ferrari).

Lando Norris a profité de la présence de la safety-car (la voiture de sécurité) à la mi-course après un accrochage entre Kevin Magnussen (Haas) et Logan Sargeant (Williams), contraint à l'abandon. Il a alors pu réaliser un arrêt «gratuit» aux stands et a pu ressortir toujours en tête. Il a ensuite résisté à Verstappen avant de le distancer jusqu’à compter 8 secondes d’avance.

Un peu plus loin dans le classement, la belle nouvelle est venue du Français Esteban Ocon, qui permet à Alpine d'inscrire enfin son premier point de la saison. L'écurie française relève peu à peu la tête après un début de saison catastrophique et a connu un week-end encourageant en Floride puisque l'autre pilote français Pierre Gasly a terminé neuvième lors du sprint samedi, à la porte des points, puis 12e dimanche.

IN THE POINTS!!! This one means a lot to us and all credit to the team at Enstone and Viry who have worked so hard after a tough beginning to the season. Enjoyed a good battle with @alo_oficial along the way too. and congrats @LandoNorris your first win, well deserved. pic.twitter.com/aa2Rh4K8HE

— Esteban Ocon (@OconEsteban) May 5, 2024