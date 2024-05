Judo : Teddy Riner remporte le Grand Chelem de Douchanbé et engrange de la confiance avant les JO 2024

Teddy Riner s’est offert le Grand Chelem de Douchanbé, ce dimanche au Tadjikistan. Le Français fait un bond au classement olympique et pourra aborder les Jeux en tant que tête de série.

Il était en mission. Venu au Tadjikistan à la recherche de précieux points avant le grand rendez-vous olympique de Paris, Teddy Riner a accompli sa mission en s'imposant dimanche en finale du Grand Chelem de Douchanbé, à moins de trois mois des Jeux.

Tête de série n°2 du tournoi, Riner avait fort à faire en finale contre le héros local Temur Rakhimov, n°2 mondial et tête de série n°1, qui bénéficiait du bruyant soutien du public.

LA 11ÈME POUR TEDDY





Notre triple champion olympique Teddy Riner (+100kg) remporte à Douchanbé sa 11ème médaille d’or en Grand Slam !





QUELLE JOURNÉE, QUEL CHAMPION !!! #JudoDushanbe #GoLesBleus #FierdEtreJudoka pic.twitter.com/lfHt8Zpfby — France Judo (@francejudo) May 5, 2024

Le Parisien, de retour sur les tatamis cinq semaines après sa victoire en Turquie, s'est imposé par ippon, comme lors de ses trois précédents combats de la journée. Il avait commencé sa journée en écartant sans difficulté le Turc Munir Ertug, 32e mondial, qui a rendu les armes après 1 min 27 de combat.

En quart de finale, l'Allemand Losseni Kone a tenu à peine plus longtemps, mais a fini par céder au bout de 2 minutes. En demi-finale, il affrontait le Russe Denis Batchaev, 19 ans, et l'a battu par ippon.

Du grand @teddyriner ! Affûté, le Français donne une leçon à Temur Rakhimov, n°2 mondial, en finale et remporte le Grand Chelem de Douchanbé. Vivement #Paris2024... pic.twitter.com/uYqU0YqwKi — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 5, 2024

Ce tournoi au Tadjikistan pourrait être le dernier de Riner avant les Jeux olympiques de Paris dans moins de trois mois, à moins qu'il ne décide finalement de participer aux Championnats du monde à Abou Dhabi fin mai.

Il remporte ainsi son troisième Grand Chelem de l'année 2024 en autant de sorties, après ses victoires à Paris en février et Antalya fin mars.

Invaincu depuis sa défaite contre le Russe Tamerlan Bashaev en quart de finale des JO de Tokyo en 2021, Riner a remporté depuis les Grands Chelems de Budapest en 2022, de Paris en 2023 et 2024, et donc Antalya et Douchanbé. Sans oublier le titre mondial, le onzième de sa carrière, décroché à Doha il y a un an.