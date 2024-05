Rugby : le Stade toulousain bat les Harlequins (38-26) et affrontera le Leinster en finale de la Champions Cup

Le Stade toulousain s'est qualifié pour la finale de la Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby, ce dimanche en battant les Harlequins (38-26). Ils affronteront le Leinster en finale à Londres le 25 mai.

Une finale de rêve. Vainqueur des Harlequins (38-26) ce dimanche, Toulouse affrontera son meilleur ennemi du Leinster le 25 mai à Londres en finale de la Champions Cup. Les Haut-Garonnais comptent 5 titres et les Irlandais 4. Une affiche qui semblait écrite depuis la fin de la phase de poules, que les deux plus beaux palmarès du rugby européen ont terminé avec les deux meilleurs bilans, ce qui empêchait de les voir se croiser avant.

Devant les 32.494 spectateurs du Stadium, stade habituel des footballeurs du «Téfécé», les quintuples champions d'Europe ont passé cinq essais (deux par Antoine Dupont, Paul Costes et Peato Mauvaka) en première période pour rentrer aux vestiaires avec une belle avance (31-12). Si les Anglais sont bien revenus, les hommes d’Ugo Mola, ont ensuite pu tenir et s’offrir un essai libérateur par Juan Cruz Mallia (68e).

«On a maîtrisé dans l'ensemble notre première mi-temps, mais le retour des vestiaires a été délicat. On subit pas mal de situations offensives, on ne met plus la main sur le ballon, il y a quelques sorties de camp qui redonnent des ballons assez faciles, quelques plaquages manqués..., a expliqué Ugo Mola. Même si on fait partie des clubs qui ont eu l'occasion d'en vivre pas mal, ce n'est jamais rien de jouer une demi-finale à domicile, particulièrement dans cette enceinte (le Stadium) et avec ce public-là. Merci à tous nos supporters, aux joueurs qui ont fait le nécessaire pour être à ce rendez-vous et ne boudons notre plaisir de jouer une finale de Coupe d'Europe dans trois semaines.»