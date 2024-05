JO : Tony Parker, Basile Boli, Didier Drogba... On connaît les sportifs qui porteront la flamme olympique à Marseille

Ce jeudi 9 mai, la flamme olympique va parcourir les rues marseillaises, de la basilique Notre-Dame de la Garde jusqu'au Stade Vélodrome. Pour l'occasion, des anciens l'OM se relaieront pour porter la torche.

Un casting cinq étoiles. Ce mercredi, la flamme olympique va débarquer à Marseille, et des sportifs liés à la ville vont être mis à l'honneur. Florent Manaudou, champion olympique du 50m nage libre aux Jeux de Londres en 2012 et licencié au Cercle des nageurs de Marseille durant toute sa carrière, va être le premier à porter la torche sur le sol français.

Marseille célèbre la Flamme !



Les festivités débuteront à 11h avec la parade en mer. Puis à 19h un moment d'histoire s'écrira, @FlorentManaudou et la Flamme Olympique à bord du @troismats_Belem entreront dans le Vieux-Port !



Pour clôturer cette journée, @Sopranopsy4 et… pic.twitter.com/ubNVsEcY9R — Paris 2024 (@Paris2024) May 1, 2024

La flamme sera ensuite hébergée pour la nuit dans un chaudron placé sur le Vieux-Port. Qui aura le privilège de l'allumer ? Mystère. Mais le nom de Zinédine Zidane est sur toutes les lèvres, lui qui est né dans le quartier de la Castellane, à Marseille.

Les stars de l'OM à l'honneur

Ensuite, ce jeudi, la flamme va réaliser son parcours dans la cité marseillaise, qui commencera par le Vieux-Port et s'achevera au Stade Vélodrome. Et des anciennes gloires de l'OM se relaieront sur le trajet comme Jean-Pierre Papin, ballon d'Or en 1991, Basile Boli, auteur du but victorieux en finale de Ligue des champions en 1993 ou encore Didier Drogba, véritable légende à Marseille.

Valentin Rongier, le capitaine actuel de l'OM sera également présent tout comme Tony Parker, quatre fois champion NBA et considéré comme le plus grand basketteur français de l'histoire et Louisa Necib, née à Marseille et ancienne numéro 10 de l'Equipe de France de football.

Marseille sera la seule ville en France à être parcourue par la flamme pendant une journée entière. Plus de 150.000 spectateurs sont attendus.