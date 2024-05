Nascar : un pilote s’impose au Kansas Speedway avec un millième d’écart, résultat le plus serré de l’histoire (vidéo)

L’Américain Kyle Larson a remporté ce dimanche la course la plus serrée de l’histoire de la NASCAR Cup sur le circuit du Kansas Speedway, avec un millième d’avance sur son dauphin.

Historique. En devançant Chris Buescher (RFK Racing) d'un millième de seconde, le pilote américain de l’écurie Hendrick Motorsports a remporté, dimanche à Kansas City, la course la plus serrée de l'histoire de la discipline.

IT WAS THAT CLOSE PEOPLE! pic.twitter.com/PU0wqKOFyW

— NASCAR (@NASCAR) May 6, 2024