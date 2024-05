Basket : les larmes de Victor Wembanyama après les félicitations de plusieurs légendes de la NBA (vidéo)

Victor Wembanyama a remporté ce lundi 6 mai le titre de «rookie de l'année». Depuis, les félicitations se multiplient pour le Français. La société de merchandising sportif Fanatics lui a même réservé une surprise incroyable.

Un hommage émouvant. Ce lundi 6 mai, Victor Wembanyama a été désigné «rookie de l'année», après une première saison historique en NBA. Le jeune français (20 ans) a impressionné tous les observateurs et les meilleurs joueurs de la Ligue. Pour l'occasion, la société de marchandising sportif Fanatics lui a organisé une surprise.

The 2023-24 Kia NBA Rookie of the Year is... Victor Wembanyama!#NBAAwards | #KiaROY | @Kia pic.twitter.com/tgxkaeA1bS

— NBA (@NBA) May 6, 2024