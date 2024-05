Football : le capitaine de l’équipe du Sénégal devient investisseur du club de Sedan

Le CS Sedan Ardennes, qui a validé sa montée en Régional 2, a annoncé ce lundi 6 mai que le capitaine de l’équipe de football du Sénégal était désormais l’un de ses investisseurs.

Après Sadio Mané à Bourges, place à Kalidou Koulibaly à Sedan. Le club de football de Sedan a dévoilé, lundi 6 mai, un nouveau projet auquel participe Kalidou Koulibaly, l’international sénégalais.

Après la rétrogradation administrative de l’été dernier, le club ardennais était reparti de Régional 1. Et au surlendemain de l’accession à l’échelon supérieur, le président Daniel Guérin a annoncé l’arrivée du capitaine des Lions de la Teranga comme nouvel investisseur, avec l'objectif de retrouver le National 2 prochainement.

Le porteur de projet Teddy Pellerin souhaite ramener Sedan en N2 dans les 4 ans . Il devrait avoir le soutien du franco sénégalais kalidou Koulibaly @RADIO8ARDENNES @candideblomme @alibenbournane @A_ClaudeReitz pic.twitter.com/4uRmC1wVci — Ait Braham (@aitrene1) May 6, 2024

Le défenseur central, passé par Naples et Chelsea et désormais joueur d’Al-Hilal en Arabie saoudite, a été attiré par Teddy Pellerin, l’ancien entraîneur adjoint du club sedanais, et membre du staff de la sélection sénégalaise.

Avant le coéquipier de Neymar, Sadio Mané était devenu l’actionnaire majoritaire du club français de Bourges Foot 18 (National 2), en janvier dernier.