Boxe : une star américaine arrêtée en état d'ivresse et déchue de sa ceinture mondiale

La star américaine de la boxe, Jermall Charlo, a été arrêtée dans la nuit de mardi à mercredi par la police en état d’ébriété. Sa ceinture WBC lui a été retirée.

Des conséquences qui pourraient être très graves. Invaincu en 32 combats professionnels, le boxeur Jermall Charlo s’est mis dans une très fâcheuse situation après avoir a été arrêté par les forces de l’ordre dans un état d’ivresse très grave.

D’après les informations de TMZ, la scène s’est déroulée au Texas. Le champion WBC, alors ivre, aurait eu un accident avec un autre véhicule au volant de sa Lamborghini Urus. Le frère jumeau de Jermell Charlo aurait quitté le lieu de l’accident en fuyant devant le policier. Selon le rapport du département de police de Pearland, le boxeur aurait eu un taux d'alcoolémie de 0,15 gramme dans le sang, soit près de deux fois la limite légale au Texas (0,08).

Jermall Charlo was arrested in Texas yesterday and charged with 'driving while intoxicated', 'fleeing a police officer', and 'leaving the scene of a crash'. Police spokesperson said Charlo's Lamborghini Urus and another car were involved in a collision, then when authorities… pic.twitter.com/MYmWsqtwwQ

