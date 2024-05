NBA : Boston et Oklahoma City assument leur statut et lancent parfaitement leur demi-finale

Mardi, les deux numéros 1 de la saison régulière, Boston et Oklahoma City, ont assumé leur statut en dominant respectivement Cleveland et Dallas lors du premier match de demi-finale de conférence des play-offs NBA.

La logique a été respectée. Ce mardi, Boston et Oklahoma City, les leaders de conférence de la saison régulière, ont logiquement dominé leur adversaire lors du premier match de demi-finale de conférence des play-offs NBA. Face à eux, Cleveland (4e à l’Est), et Dallas (5e à l’Ouest), n’ont rien pu faire sur le parquet des deux numéros 1 de la saison.

Shai Gilgeous-Alexander and the @okcthunder take Game 1 at home, marking 5 straight wins to start the postseason!





Chet Holmgren: 19 PTS, 7 REB, 3 BLK



Jalen Williams: 18 PTS, 5 REB, 5 AST



Aaron Wiggins: 16 PTS (5-7 FGM), 3 3PM, 5 REB





Game 2: Thursday, 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/FyK8hEeu4Y — NBA (@NBA) May 8, 2024

Boston, une défense bien en place

Contre les Cavaliers, les Celtics, meilleure équipe de la saison régulière, ont envoyé un message fort en assumant leur statut. Devant son public, Boston a asphyxié son adversaire pour s’offrir un large succès (120-95), grâce notamment aux 32 points de Jaylen Brown et 25 de Derrick White, efficace de loin (7 sur 12).

Malgré les 33 points de Donovan Mitchell, très en vue lors du premier tour de Cleveland contre Orlando, les Cavaliers, toujours privés du pivot Jarrett Allen, se sont heurtés à la force défensive de Boston. «Tout commence en défense, on voulait donner le ton de ce côté, et on a réussi à les maintenir à moins de 100 points. On avait l'impression d'avoir réponse à tout, on a joué de la bonne façon», s’est félicité Jaylen Brown, meilleur marqueur des Celtics.

Shai Gilgeous-Alexander, leader incontesté d’OKC

La belle histoire continue pour OKC. Leader surprise de la conférence Ouest lors de la saison régulière, le Thunder d’Oklahoma City continue sur sa série. En dominant les Mavericks de Luka Doncic, OKC reste invaincu dans ces play-offs après avoir balayé au premier tour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans (4-0).

Et pour venir à bout de Dallas, le Thunder a pu compter sur l’un des hommes de la saison NBA, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander (29 points, 9 rebonds, 9 passes). Avec une saison XXL, ce dernier fait partie des trois prétendants à la récompense de MVP décernée mercredi. Dans cette liste de trois joueurs, le Slovène Luka Doncic de Dallas fait aussi figure de favori. Mais lors du match 1 face à Oklahoma City, le meilleur joueur des Mavs a été limité à 19 points, son premier match à moins de 20 points depuis le 19 mars. De son côté, Kyrie Irving a marqué 20 points pour Dallas.

Lors du match 2, jeudi prochain, les Mavericks devront retrouver de l’adresse et de la cohérence dans le jeu. Mardi, ils ont été maladroits (39,3% d'adresse au tir contre 44,9%) et ont perdu 15 ballons.