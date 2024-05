«Tu comprends le football toi ?» : la colère de Nasser Al-Khelaïfi après l’élimination du PSG

Mardi soir, après l'élimination du PSG contre Dortmund en demi-finale de Ligue des champions (0-1), le président Nasser Al-Khelaïfi a été agacé par une question. Le dirigeant parisien n’a pas mâché ses mots pour y répondre.

Une question trop précoce. Après une élimination en demi-finale de Ligue des champions, il vaut mieux laisser du temps pour la digérer. Mais mardi soir, après la triste défaite du PSG face au Borussia Dortmund (0-1), le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a pris le temps de répondre aux questions des journalistes. S’il a d’abord exprimé sa tristesse ainsi que sa fierté, il a rapidement été agacé par une question.

«C’est quoi cette question honnêtement ?»

«C'est très difficile, on pensait qu'on pouvait aller en finale. On méritait d'y aller. Mais c'est Dortmund qui a gagné, bravo à eux. On est déçus pour nos supporters. Mais je suis fier de mon équipe ; on est quatre fois en cinq ans en demi-finale. Bien sûr ce n'est pas ça l'objectif, on voulait aller en finale. Mais c'est le foot, il faut l'accepter. Parfois ce n'est pas juste», a dans un premier temps lâché le patron du PSG. Ce dernier faisait notamment référence aux six poteaux touchés par les joueurs parisiens lors des deux rencontres face aux Allemands.

Mais la question qui fâche a fini par tomber. «Luis Enrique sera-t-il toujours l’entraîneur de la saison prochaine ?», a pris le risque de poser l’un de nos confrères. Il faut dire que le PSG a eu cette fâcheuse habitude de renvoyer ses techniciens après des désillusions. Mais cette fois-ci, la donne semble différente. Et pour cause, le dirigeant qatari est attaché aux services de l’entraîneur espagnol.

C’est pourquoi, en plus de l’élimination, la question n’a pas été au goût du président parisien. «C’est quoi cette question honnêtement ? Honnêtement, vous comprenez le football ?», a-t-il répondu au journaliste, accompagné d’un regard noir. Agacé, Nasser Al-Khelaïfi a poursuivi son tour de presse tout en gardant en tête cette question irritante. Pour le moment, il ne faut donc pas toucher à Luis Enrique, il est encore trop tôt.