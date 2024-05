Ligue Europa : battu par l'Atalanta Bergame (3-0), l'OM est éliminé aux portes de la finale

Battu sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (3-0), ce jeudi soir en demi-finale retour de la Ligue Europa, l'OM est éliminé aux portes de la finale.

Il n'y a plus de club français en Coupes d'Europe. L'espoir de voir en finales, le PSG en Ligue des champions et l'OM en Ligue Europa, s'est envolé en 48 heures. Deux jours après la désillusion des Parisiens contre le Borussia Dortmund, ce sont les Marseillais qui ont connu la leur ce jeudi soir à Bergame.

L'Atalanta, qui disputera le 22 mai à Dublin la première finale européenne de son histoire contre le Bayern Leverkusen et son invincibilité de 49 matchs, a marqué par Ademola Lookman (30e), Matteo Ruggeri (52e), deux minutes après une énorme occasion ratée par l'attaquant marseillais Iliman Ndiaye, et El Bilal Touré (90e+4).

«Des tigres au Vélodrome, des chats à l'extérieur!»

«Déception. Incompréhension. A une semaine d’intervalle, on est capable de montrer deux visages. Ce soir, on n’avait pas l'agressivité, ils nous ont dominé, a confié Jean-Louis Gasset après la rencontre. Ils ont gagné tous les duels. Ils la voulaient plus que nous. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. Au Vélodrome on est des tigres, à l'extérieur on est des chats !»

Il faut dire que ses joueurs n’ont jamais été dans le rythme et ne se sont jamais montrés dangereux sur la pelouse de la «DEA». Hormis une tentative de lob d’Iliman Ndiaye et une barre de Jordan Veretout, ils n’ont pas réussi à inquiéter les Italiens.

La parenthèse européenne enchantée refermée, les Marseillais von se replonger dans le championnat de France où il n'a jamais brillé cette saison. Actuellement neuvièmes de Ligue 1, avec toutefois un match en moins à jouer, les Olympiens ne sont pour l'heure qualifiés pour aucune coupe d'Europe. Si le PSG venait à battre Lyon en finale de Coupe de France, cela offrirait un ticket européen au 7e de Ligue 1, une place que peut encore viser l'OM. Mais c'est loin d'être encore fait.