NBA : New York prend le large dans sa demi-finale face à Indiana

New York prend une belle option. Les Knicks de New York ont remporté, cette nuit, le deuxième match de la demi-finale de la conférence Est face au Pacers, sur le score de 130 à 121. Grâce à ce succès, les joueurs de la Big Apple prennent le large dans cette série et mènent maintenant 2-0 avant de se rendre dans l'Indiana.

Menés de 10 points à la mi-temps, les Knicks se sont repris au cours de la deuxième mi-temps, en s'appuyant notamment sur un Jalen Brunson toujours au top de sa forme, avec 29 points et 5 passes décisives.

La star des Knicks, Jalen Brunson, a pourtant vécu un début de match compliqué avec une blessure qui l'a obligé à rentrer aux vestiaires lors du deuxième quart-temps pour se faire soigner. La nouvelle coqueluche du public du Madison Square Garden est revenue en deuxième mi-temps pour éclabousser la rencontre de son talent, avec 24 points sur les deux derniers quart-temps.

«On ne savait pas s'il serait capable de revenir ou pas, mais on a trouvé un moyen pour que ce soit le cas», a commenté le coach des Knicks Tom Thibodeau après le match.

En face, Tyrese Haliburton a pourtant tout essayé pour l'emporter en se rattrapant après un premier match compliqué. Le meneur des Pacers a fini la rencontre avec 34 points et 9 passes décisives.

"Haliburton is feeling it right now."





Tyrese Haliburton with ANOTHER three. pic.twitter.com/8FpJhHrwJl

— Indiana Pacers (@Pacers) May 9, 2024