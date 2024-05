Dubaï : running, padel, yoga… voici les 5 spots idéaux pour pratiquer votre sport en vacances

Destination très appréciée par les Français pour quelques jours, Dubaï offre une multitude de spots pour les sportifs amateurs ou aguerris. Padel, run, yoga, boxe ou même kite, voici un top 5 pour vos prochaines vacances.

Alors que le Moyen-Orient a véritablement pris les rênes du tourisme sportif comme on peut le voir avec l’Arabie saoudite (football, Dakar, boxe…) ou le Qatar, les Émirats Arabes Unis et surtout Dubaï s’est aussi positionné sur le créneau et offre de très bons spots sportifs. De quoi permettre aux amateurs de sports de pouvoir conjuguer tourisme et pratiques sportives lors de leur séjour.

un run autour de la Marina

Avec le temps très agréable à Dubaï, généralement ensoleillé, comment ne pas commencer sa journée (ou la terminer) par un running ? La piste de 4,5 km de la Marina de Dubai est extrêmement populaire, surtout lors des mois d'hiver. Entre les gratte-ciels modernes et les eaux du port, le spot est parfait, à condition d’avoir une bonne paire avec semelles en caoutchouc.

Du Yoga dans le ciel

Se réveiller dans le ciel de Dubaï avec une séance de yoga et une vue sur la mer ? L’une des plus agréables sensations pour bien commencer sa journée. Et c’est possible à l’AURA SKYPOOL. Plusieurs cours sont donnés pour améliorer la flexibilité, réduire le stress et booster le bien-être général. Un véritable moment de détente.

Pratiquer le padel

Sport de raquette à la popularité exponentielle ces dernières années, le padel s’est évidemment installé à Dubaï. De nombreux courts ont vu le jour et fleurissent dans l’Emirat. Ainsi, on peut trouver Al Quoz, au Matcha Club, tenu par des Français, qui propose 6 courts, équipés de vestiaires, d’un café et restaurant (le Nette, qui propose des spécialités de la cuisine fusion franco-japonaise). A noter que le club propose aussi des cours de Yoga et de méditation.

Du sport dans un hôtel totalement original

Ouvert depuis quelques semaines, le SIRO One Za'abeel, situé à 500 mètres du World Trade Center, fusionne le luxe, le fitness et le wellness pour offrir une expérience totalement originale. Axé sur la remise en forme et la récupération, cet hôtel dispose de suites spécialement imaginées pour maximiser le bien-être. Certaines possèdent leur propre salle de remise en forme et suite de récupération, comme la Suite Fitness ou la Recovery Suite.

Au-delà des chambres, on trouve une salle de sport de 1 000 m² sur deux étages. On trouve le Fitness Lab, d’un côté, qui comprend notamment un studio de pilates et yoga, un studio de spinning, et une Experience Box avec des programmes personnalisables. De l’autre, le Recovery Lab dédié à la relaxation. On y trouve un sauna, une piscine intérieure, un hammam et un salon de massage. On y trouve aussi de la thérapie par percussion, de l’électrostimulation musculaire, de la thérapie par intraveineuse, de la cryothérapie ou encore des massages sportifs. Tout simplement incroyable.

Du kite surf sur l’une des plus belles plages

Les plages sont nombreuses à Dubaï. Vous pouvez y pratiquer un match de beach-soccer ou de volley si vous le souhaiter. Mais si vous préférez, opter pour du paddle, du wakeboard ou du kitesurf. La Kite Beach est idéale pour en faire. Située juste à côté du quartier de Jumeirah, vous pourrez y louer des équipements de haute qualité.