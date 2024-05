Italie : pourquoi Olivier Giroud avait-il le prénom de sa mère floqué sur son maillot ?

Lors de la large victoire de l’AC Milan, ce samedi 11 mai, contre Cagliari (5-1), Olivier Giroud et ses coéquipiers avaient le nom ou le prénom de leur mère floqué sur leur maillot.

«Viviane». Une fois n’est pas coutume, Olivier Giroud n’avait pas son nom floqué sur son maillot, samedi soir, lors de la victoire de l’AC Milan contre Cagliari (5-1), mais le prénom de sa maman. Et il n’était pas le seul.

Ses coéquipiers, comme Théo Hernandez qui avait le prénom «Laurence» inscrit sur sa tunique, et les joueurs de six autres clubs du championnat d’Italie (Cagliari, Genoa, Vérone, Lecce, Torino et Udinese) ont remplacé leur nom de famille par le prénom ou le nom de leur mère. Une initiative pour célébrer la fête des Mères, ce week-end, en Italie. Mais pas uniquement.

L’AC Milan a notamment justifié cette démarche par la volonté de sensibiliser le public au droit de choisir le nom de famille de ses enfants, rappelant que «le 27 avril 2022, la Cour constitutionnelle a jugé discriminatoire la loi imposant l’attribution automatique du nom paternel».

«Depuis le 1ᵉʳ juin de la même année, selon la loi italienne, les deux parents doivent avoir le droit de choisir le nom de famille de leurs enfants, élément fondamental de leur identité personnelle», a également indiqué le club italien dans un communiqué publié sur son site officiel.

Comme après chaque match, les maillots de l’AC Milan seront vendus aux enchères et une partie des bénéfices sera reversée à la Fondation Milan. Et à cette occasion, «le don soutiendra le projet ‘A Goal to Dream’, qui promeut l’autonomisation des femmes à travers le sport au Pakistan».