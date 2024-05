Ligue 1 : Clermont relégué, Monaco dauphin du PSG, Toulouse gâche les adieux de Kylian Mbappé au Parc des Princes… ce qu'il faut retenir de la 33e journée

Défait par Lyon, Clermont est relégué en Ligue 2, l'AS Monaco officiellement dauphin du PSG et Kylian Mbappé dit adieu au Parc des Princes avec une défaite… voici ce qu'il faut retenir de la 33e journée de Ligue 1.

Brest-Reims : 1-1

Brest a été accroché 1-1 à domicile par Reims (10e) vendredi. Une bien mauvaise opération pour les Bretons qui se retrouvent désormais quatrièmes et devront, pour le moment, disputer les barrages de la Ligue des champions la saison prochaine.

Nice-Le Havre : 1-0

Nice s'est offert une qualification pour une coupe d'Europe la saison prochaine grâce à sa victoire à l'Allianz Riviera, vendredi soir, contre Le Havre (1-0, but de Jérémie Boga), qui en revanche, n'a pas encore assuré son maintien. Francesco Farioli avait pour objectif de permettre au Gym de retrouver l'Europe la saison prochaine. C'est chose faite puisque cette victoire logique contre Le Havre assure aux Azuréens, 54 points, une place dans le Top 6 en fin de saison. Le Havre, pour sa part, reste collé à la 15e place avec 32 points.

Clermont-Lyon : 0-1

Lyon s'est imposé dimanche sur le terrain de Clermont (1-0, but d’Orel Mangala) et continue de s'accrocher à sa quête de qualification européenne par le championnat alors que Clermont par sa défaite est définitivement condamné à la relégation. Les Clermontois, derniers du classement, accusent désormais un retard de quatre points sur Metz, 16e et barragiste. De leur côté, les Lyonnais restent 7e et toujours sur une belle dynamique avec sept victoires, un résultat nul et une défaite sur les neuf dernières journées.

OM-Lorient : 3-1

En battant Lorient (3-1), quasi-relégué, dimanche au Stade Vélodrome (3-1), l'OM a rempli une part de contrat en remportant ce dernier match à domicile de la saison. Il faudra désormais être bon à l'extérieur, mercredi à Reims en match en retard, puis dimanche au Havre lors de la 34e et dernière journée, pour espérer accrocher la septième place, synonyme de Ligue Europa conférence l’an prochain.

Montpellier-Monaco : 0-2

Monaco a assuré la seconde place du championnat et sa qualification directe en Ligue des champions après sa victoire logique 2-0 dimanche à Montpellier. Les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont marqué par le jeune défenseur Kassoum Ouattara d'abord (52e), puis par le milieu international Youssouf Fofana (65e). Avec six points d'avance sur Lille et Brest, qui occupent les 3e et 4e place, l'équipe de l'Autrichien Adi Hütter ne peut plus être rattrapée. Montpellier, déjà assuré de son maintien, glisse à la 12e place.

Nantes-Lille : 1-2

En allant gagner à Nantes (2-1), Lille s'est emparé de la troisième place de la Ligue 1 qualificative pour la phase de poules de la Ligue des champions, dimanche. Avec une différence de but de +18, contre +16 pour Brest, qui compte 58 points, comme eux, les Nordistes aborderont la dernière levée, dimanche prochain, en position de force, alors que Monaco, 2e avec 64 unités, est hors de portée. Pour Nantes, malgré cette 10e défaite de rang à domicile, la soirée n'a pas été totalement noire, puisque la défaite de Metz à Strasbourg (2-1) leur assure de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Quatorzièmes avec 33 points, ils ne peuvent plus être rattrapés par les Lorrains, 16e et quasiment sûr d'être barragistes, qui n'en ont que 29.

PSG-Toulouse : 1-3

Plus d'informations à venir…

Rennes-Lens : 1-1

Plus d'informations à venir…

Strasbourg-Metz : 2-1

Plus d'informations à venir…