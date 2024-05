Ligue des champions : clubs français, tirage au sort, TV, calendrier … tout savoir sur le nouveau format

La Ligue des champions 2024-2025 changera de formule. Voici tous les détails de la C1 nouvelle version qui sera diffusée sur Canal+ la saison prochaine.

Face à la menace grandissante d’un projet de «Superligue» européenne, mené par douze grands clubs du Vieux Continent et qui a mis en émoi le monde du football, l’UEFA a maintenu le cap. L’instance a procédé à une profonde refonte de la plus prestigieuse des Coupes d’Europe pour lui offrir un tout nouveau visage à partir de la saison prochaine.

36 clubs et un mini-championnat

Cette nouvelle formule verra donc 36 clubs, au lieu de 32 actuellement, sur la ligne de départ. Ils seront répartis dans quatre chapeaux de neuf équipes qui disputeront un mini-championnat. Chaque club affrontera huit équipes différentes (quatre matchs à domicile, quatre matchs à l’extérieur) et disputera donc deux rencontres de plus que le format actuel (contre quatre de plus lors de la réforme adoptée en avril 2021). Les comptes seront faits le soir du 29 janvier 2025, date de la dernière journée de saison régulière.

Les huit meilleures équipes de cette première phase seront directement qualifiées pour 8es de finales, alors que les clubs classés entre la 9e et la 24e place s’affronteront dans des barrages en matchs aller-retour pour compléter la phase finale, qui se déroulera dans sa version actuelle (en matchs aller-retour dès 8es de finale jusqu’à la finale). Les autres seront éliminés de toutes compétitions européennes. L’idée d'un Final 4 dans un lieu unique avec des demi-finales sur un seul match n'a pas été retenue.

Un tirage de phase finale avec des têtes de série

Le tirage au sort de la phase finale se déroulera avec un système de têtes de série. Le leader du championnat ne pourra se trouver dans la même partie de tableau que son dauphin. Cette méthode implique donc un tirage intégral à partir des huitièmes de finale. À noter que dès les barrages, le tirage s’effectue sans aucune protection. Deux clubs d’un même pays, ou deux équipes s’étant déjà croisées en saison régulière, pourront de nouveau s’affronter. La seule exception en vigueur est géopolitique, puisqu’un club ukrainien ne pourra pas jouer un adversaire biélorusse.

Plus de clubs français

Cette nouvelle formule permettra à quatre clubs supplémentaires de se qualifier. Et la France bénéficiera de quatre tickets. Les trois premiers de Ligue 1 seront immédiatement qualifiés pour la saison régulière. Le quatrième devra passer par un 3e tour de qualification et d’éventuels barrages. En cas d’échec, il sera reversé en Ligue Europa.

Une diffusion exclusive sur Canal+

Concernant sa diffusion en France, cette nouvelle formule sera diffusée en exclusivité sur Canal+. Le groupe Canal+ a en effet remporté l’appel d’offres pour diffuser la plus prestigieuse des Coupes d’Europe jusqu’en 2027. Mais ce n’est pas tout puisque pour la première fois, la chaine cryptée va diffuser l’intégralité des Coupes d'Europe de football après avoir également remporté la totalité des droits de diffusion de la Ligue Europa (C3) et de la Ligue Europa Conférence (C4).

Les dates à retenir

- Premier tour de qualification 9-10 et 16-17 juillet

- Deuxième tour de qualification (tirage le 19 juin) : 23-24 et 30-31 juillet

- Troisième tour de qualification (tirage le 22 juillet) : 6-7 et 13 août

- Barrages (tirage le 5 août) : 20-21 et 27-28 août

- Tirage : le 29 août

- Journée 1 : 17-18-19 septembre

- Journée 2 : 1er-2 octobre

- Journée 3 : 22-23 octobre

- Journée 4 : 5-6 novembre

- Journée 5 : 26-27 novembre

- Journée 6 : 10-11 décembre

- Journée 7 : 21-22 janvier 2025

- Journée 8 : 29 janvier 2025

- Tirage des barrages : 31 janvier 2025

- Barrages pour la phase à élimination directe :11-12 et 18-19 février 2025

- Tirage du tableau intégral : 21 février 2025

- Huitièmes de finale : 4-5 et 11-12 mars 2025

- Quarts de finale : 8-9 et 15-16 avril 2025

- Demi-finales : 29-30 avril et 6-7 mai 2025

- Finale : 31 mai 2025