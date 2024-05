MotoGP : Jorge Martin triomphe au Grand Prix de France, Fabio Quartararo victime d’une chute

Parti en pole position, Jorge Martin a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de France MotoGP devant Marc Marquez et Francesco Bagnaia. Fabio Quartararo a lui été victime d’une chute à une dizaine de tours de l’arrivée.

Un week-end parfait pour Jorge Martin. Parti en pole position et déjà vainqueur de la course sprint, le pilote espagnol a remporté, ce dimanche, le Grand Prix de France sur le circuit Bugatti du Mans. Au terme d’une magnifique bataille, il a devancé son compatriote Marc Marquez et Francesco Bagnaia pour signer sa 2e victoire de la saison et consolider sa place en tête du championnat du monde avec 38 points d’avance sur Francesco Bagnaia.

De quoi ravir les milliers de spectateurs présents dans les tribunes, alors qu’un nouveau record d’affluence tous circuits confondus a été battu pour la deuxième édition consécutive avec pas moins de 297 471 spectateurs présents tout au long du week-end. Et une grande partie du public était venue soutenir Fabio Quartararo et Johann Zarco.

You set the record last year… and you’ve broken it AGAIN!





297,471 fans have joined us this weekend for the #FrenchGP … a new ALL-TIME RECORD! Merci, Le Mans !





VOUS ÊTES INCROYABLES ! pic.twitter.com/aJqg3iYaBG

— MotoGP (@MotoGP) May 12, 2024