«Bravo à lui !» : Victor Wembanyama félicité par Etienne Klein pour sa définition de «la matière noire»

Interrogé, ce week-end, par un journaliste, Victor Wembanyama, élu rookie de la saison NBA, a donné sa définition de «la matière noire» avant d’être félicité par le célèbre physicien Etienne Klein.

Les bras et la tête. Pour sa première saison en NBA, Victor Wembanyama (20 ans) a été très logiquement désigné rookie de la saison malgré les résultats peu probants des Spurs (22 victoires, 60 défaites). Le prodige français a notamment achevé sa première saison dans la ligue nord-américaine avec une moyenne de 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contres. Et «Wemby» a reçu, ce week-end, son trophée de «ROY» (Rookie of the year). A cette occasion, l’international tricolore a été interrogé par un journaliste sur sa définition de la matière noire. Et il s’en est bien sorti. Très bien même.

«La matière noire est comme une masse qu’on ne peut pas voir mais qui est là, car elle a de l’influence et des attractions gravitationnelles dans toutes les galaxies. C’est un énorme mystère et on ne peut pas le voir. On ne peut pas l’observer, mais on peut observer son influence», a déclaré l’ancien joueur des Metropolitans 92. Et cette définition lui a valu d’être félicité par le célèbre et médiatique Etienne Klein, directeur de recherche du CEA.

«La matière noire très bien définie, à l’improviste, par un très grand (sic) joueur de basket. Bravo à lui ! Rien ne vaut le mélange des genres quand il est aussi habile», a posté le scientifique sur son compte X (anciennement Twitter). Preuve que Victor Wembanyama est aussi impressionnant sur les parquets qu’en dehors.