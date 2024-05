Football : le stade de Manchester United inondé par des pluies diluviennes lors du match contre Arsenal (vidéo)

Lors de la défaite de Manchester United contre Arsenal (0-1), ce dimanche lors de la 37e journée de Premier League, le stade d’Old Trafford a eu de nombreuses fuites à cause de fortes pluies.

Les Red Devils ont pris l’eau sur le terrain et en tribunes. Ce dimanche, en plus de la défaite contre les Gunners (0-1) en championnat, Old Trafford, l’enceinte de Manchester United, s’est retrouvé inondé après des fuites du toit qui ont laissé des torrents d’eau se déverser sur le terrain.

These scenes as the rain continues to fall on Old Trafford pic.twitter.com/CpwvEYLglk — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024

The Old Trafford waterfall pic.twitter.com/2Xibzh200l — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024

De nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent l’eau couler en cascade au pied des sièges de l'enceinte mancunienne. Le club anglais a confié que 1,6 pouce (soit 4,23 mm) de pluie était tombé pendant la rencontre contre Arsenal.

A noter qu’un agrandissement du stade et surtout une rénovation sont par Jim Ratcliffe, propriétaire de l'OGC Nice et nouvel actionnaire du club depuis la fin 2023. Le stade a 114 ans.