Football : un ancien joueur de Ligue 1 soupçonné d’avoir fait jouer son frère jumeau à sa place en Roumanie

Ancien défenseur de Lille et de Nantes, Edgar Ié est accusé par son nouveau club du Dinamo Bucarest (Roumanie) d’avoir fait jouer son frère jumeau à sa place. Une enquête a été ouverte.

L’histoire fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux depuis lundi matin. Ancien pensionnaire de Ligue 1, le défenseur bissau-guinéen Edgar Ié fait l’objet d’une accusation de fraude de la part du Dinamo Bucarest, club roumain qu’il a rejoint en février dernier.

En effet, d’après les informations d’un journaliste nommé Daniel Sendre, le club de la capitale roumaine soupçonne l’ancien joueur du FC Barcelone d’avoir fait jouer son frère jumeau Edelino, et ce pendant cinq matchs.

Why is Dinamo believing they signed Evelino and not Edgar?



They can't speak English with the player, even know they were certain Edgar spoke English.



The player they have (Edgar or Edelino) doesn't want to show the club his driver's license. https://t.co/R0DONShvKS

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 12, 2024