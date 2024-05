Football : Zidane, Giresse, Lizarazu, Barthez, Pauleta… Pourquoi de nombreuses stars vont-elles participer à un match de gala ce mardi à Bordeaux ?

Plusieurs anciennes stars du ballon rond, comme Zinédine Zidane, Alain Giresse ou encore Fabien Barthez, vont participer à un match de gala, ce mardi, à Bordeaux.

Que du très beau monde. Plusieurs anciennes stars du ballon rond vont participer, ce mardi (20h), à un match de gala à Bordeaux. Cette rencontre opposera une équipe composée de gloires des Girondins, comme Zinédine Zidane, Christophe Dugarry, Alain Giresse, Bixente Lizarazu ou encore Pedro Pauleta, au Variétés Club de France, qui sera notamment emmené par Robert Pirès, Christian Karembeu, Laurent Blanc et Fabien Barthez. Et elle est organisée pour célébrer les 100 ans du Parc Lescure, rebaptisé stade Chaban-Delmas en 2001.

Le football est de retour au Parc Lescure / Stade Chaban-Delmas !





Rendez-vous le 14 mai... pic.twitter.com/y8lu7hqRBz — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) May 11, 2024

«Ce stade est toujours là, toujours vivant, avec son histoire, cette arche majestueuse, qu’on va essayer de mettre en avant pour cet anniversaire», a confié Alain Giresse (71 ans), capitaine emblématique de la formation girondine. Surnommé le «petit prince de Lescure», il est d’ailleurs celui qui a joué le plus de matchs et inscrit le plus de buts dans ce stade.

Et pour ce match face au Variétés Club de France, qui aura également dans ses rangs Yannick Noah, les rugbymen Dimitri Yachvili et Yoann Huget, ou encore les humoristes Paul Mirabel et Redouane Bougheraba, Alain Giresse portera son numéro 10, alors que Zinédine Zidane jouera avec le numéro 7 dans le dos, celui qu’il a porté lors de ses quatre saisons passées à Bordeaux.

Classée aux Monuments historiques, l’enceinte, qui accueille désormais les matchs de rugby l’Union Bordeaux-Bègles depuis le départ de l’équipe de football vers le stade Matmut Atlantique en 2015, affichera complet pour cette rencontre de prestige et les bénéfices seront reversés au Secours populaire et à la Fondation Abbé-Pierre.