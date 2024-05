Ligue 1 : qu’est-ce que le prix Marc-Vivien Foé remporté par la 2e fois par Pierre-Emerick Aubameyang ?

Auteur de 29 buts en 48 matchs cette saison avec Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang a reçu le prix Marc-Vivien Foé pour la deuxième fois de sa carrière.

Un trophée pour Pierre-Emerick Aubameyang. Si l’attaquant gabonais ne remportera pas de titres avec l’OM cette saison, il pourra se consoler avec le prix Marc-Vivien Foé, qu’il a remporté pour la 2e fois de sa carrière et après 2013 lorsqu’il évoluait à Saint-Etienne.

Cette distinction, créée en 2009 par RFI et nommée en l’honneur de l’ancien milieu de terrain camerounais tragiquement décédé en plein match en juin 2003, est attribuée au meilleur joueur africain de Ligue 1, élu par un jury de journalistes spécialisés.

« Réaction » de Pierre-Emerick Aubameyang lauréat prix Marc-Vivien Foé 2024





Le lauréat 2024 du prix Marc-Vivien Foé, Pierre-Emerick Aubameyang, affiche sa fierté d’avoir réussi le doublé 11 ans après son premier trophée.#Football #prixMarcVivienFoé pic.twitter.com/xq0Ah9jgAI — RFI (@RFI) May 13, 2024

«Je suis très heureux et très fier de remporter ce prix. C’est la deuxième fois, forcément après tant d’années, revenir en France et gagner à nouveau ce prix c’est une fierté énorme. C’est tout aussi gratifiant. Je suis très heureux du parcours depuis. C’est l’aboutissement de cette saison et j’espère aller chercher un Ballon d’or africain», a confié, à RFI, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a succédé à son coéquipier marseillais Chancel Mbemba.

Au classement, l’ancien joueur d’Arsenal ou encore de Barcelone (252 points) a largement devancé le défenseur marocain du PSG Achraf Hakimi (136 points) et le milieu de terrain algérien de Lille Nabil Bentaleb (112 points). Auteur de 29 buts et 11 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues, il s’est vu récompenser de sa très bonne saison malgré les résultats mitigés du club olympien.

Même si elle n’est pas encore tout à fait terminée. L’OM, 8e du classement à trois points de Lyon (7e) et Lens (6e), a encore deux matchs à jouer à Reims (mercredi) et au Havre (dimanche). Et la formation phocéenne comptera évidemment sur Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un nouveau doublé, ce dimanche, lors de la victoire face à Lorient (3-1), pour tenter de décrocher une place en Coupe d’Europe.