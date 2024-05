Olivier Giroud : quel salaire l’attaquant français va-t-il toucher aux Etats-Unis ?

En fin de contrat avec l’AC Milan, Olivier Giroud a officialisé, ce lundi, son départ du club italien et sa future arrivée aux Etats-Unis, où il devrait rejoindre le Los Angeles FC.

Une nouvelle aventure pour Olivier Giroud. En fin de contrat avec l’AC Milan, qu'il a rejoint en juillet 2021 en provenance de Chelsea, l’attaquant français (37 ans) a officialisé, ce lundi, son départ du club italien avec lequel il a inscrit 48 buts en trois saisons et été champion d'Italie en 2020.

«Je suis fier de ce que j'ai accompli avec le Milan lors des trois dernières années. Mon histoire avec le Milan se finit cette année, mais le Milan restera toujours dans mon coeur», a confié, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (57 buts), qui a confirmé qu'il allait poursuivre sa carrière aux Etats-Unis, où il découvrira la Major League Soccer.

«Je vais continuer ma carrière dans le championnat nord-américain», a-t-il déclaré, sans dévoiler le nom de son futur club. Mais il devrait rejoindre le Los Angeles FC. Au sein de la franchise américaine, le champion du monde 2018 va notamment retrouver son compatriote et ancien coéquipier en équipe de France Hugo Lloris, qui aurait grandement contribué à sa venue.

Et de l’autre côté de l’Atlantique, l’ancien joueur d’Arsenal devrait toucher un salaire de 3 millions d’euros bruts par an (soit environ 250.000 euros par mois), selon L’Equipe. Ces émoluments sont à peu près identiques à son salaire en Italie. Concernant la durée, Olivier Giroud aurait paraphé un contrat d’un an, avec une année en option qui pourrait l’amener jusqu’en 2026. Il aurait alors 40 ans.

Avant de rejoindre sa nouvelle équipe, il va terminer la saison avec l’AC Milan, qui occupe la 2e place du championnat d’Italie derrière l’Inter Milan, déjà sacré champion, avant de participer à l’Euro 2024 (14 juin-14 juillet) avec l’équipe de France en Allemagne. En revanche, sa présence aux JO 2024 apparaît désormais très compromise.