PSG : pourquoi Luis Enrique n’a pas sorti Kylian Mbappé pour lui offrir une ovation lors de son dernier match au Parc des Princes ?

Kylian Mbappé a joué toute la rencontre, dimanche soir, lors de la défaite face à Toulouse (1-3) pour son dernier match au Parc des Princes et n’a donc pas reçu d’ovation des supporters.

Pas d’hommage, ni d’ovation. Deux jours après avoir annoncé son départ du PSG à la fin de son contrat, Kylian Mbappé a disputé, dimanche soir, son dernier match au Parc des Princes sous le maillot parisien lors de la défaite contre Toulouse (1-3). Et l’attaquant français n’a pas eu le droit à une cérémonie en son honneur organisée par le club de la capitale, ni même à une ovation de la part des supporters. Luis Enrique a en effet décidé de ne pas sortir le capitaine de l’équipe de France et de le laisser sur la pelouse jusqu’au coup de sifflet final.

«Je n’ai pas sorti Kylian parce qu’à chaque fois que je le faisais, ça en irritait certains», a déclaré l’entraîneur parisien à l’issue de la rencontre. «Je me suis dit qu’il fallait le faire jouer 90 minutes, a ajouté l’entraîneur espagnol. Si je l’avais fait sortir au bout de 85 minutes pour une ovation, certains auraient été en colère», a-t-il ajouté sans donner davantage explications. Il a peut-être aussi fait ce choix pour éviter des sifflets contre l’ancien monégasque, qui a inscrit l’unique but de sa formation, comme à l’annonce de la composition des équipes.

Les membres du Cup (Collectif Ultras Paris) lui avait néanmoins concocté un tifo à son effigie. Des bandroles et des chants lui ont également été destinés. «Je n’ai pas entendu beaucoup de sifflets contre Kylian Mbappé. J’ai seulement entendu des applaudissements, de la joie et des chants. Je crois que c’est ce que méritait Kylian Mbappé. C’est sans aucun doute une légende du club malgré sa jeunesse», a confié Luis Enrique. Et le meilleur buteur de l’histoire du PSG (256 buts) a encore trois rencontres (deux matchs de Ligue 1 et la finale de la Coupe de France) pour forger encore un peu plus sa légende avant de s'envoler vers d'autres cieux. Probablement ceux du Real Madrid.