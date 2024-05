Trophées UNFP 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La cérémonie des trophées UNFP 2024 se déroule ce lundi 13 mai à Paris. Voici le programme TV pour la suivre en direct.

C’est l’heure des récompenses. Comme chaque année, les trophées UNFP sont remis juste avant la dernière journée du championnat de France de Ligue 1. Une cérémonie qui aura lieu ce lundi 13 mai à partir de 21h.

13 trophées seront remis aux joueurs et joueuses de Ligue 1, Ligue 2 et D1 Arkema en plus du meilleur joueur français évoluant à l'étranger.

Programme TV

Cérémonie trophées UNFP 2024

Lundi 13 mai

21h sur la Chaîne L’Equipe et Prime Video