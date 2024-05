Arabie saoudite : l’entraîneur de Karim Benzema déjà sur le départ ?

Quelques mois seulement après son arrivée, Marcelo Gallardo, qui est sous contrat jusqu’en juin 2025, pourrait bientôt quitter ses fonctions d’entraîneur du club saoudien d’Al-Ittihad.

Il ne devrait pas s’éterniser en Arabie saoudite. Nommé en novembre dernier, Marcelo Gallardo pourrait bientôt quitter son poste d’entraîneur d’Al-Ittihad, où évoluent notamment Karim Benzema et N’Golo Kanté, selon le journaliste italien Fabrizio Romano. Le coach argentin aurait même déjà rencontré ses dirigeants pour résilier son contrat qui court jusqu’en juin 2025.

Marcelo Gallardo's contract will be terminated, as already agreed with Al Ittihad board. It's over, as reported yesterday.





Gallardo doesn't leave to advance in talks with another club; his relationship with the club was completely broken.





