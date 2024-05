Boxe, Tyson Fury-Oleksander Usyk : le pronostic de Mike Tyson

Mike Tyson, légende de la boxe anglaise, a donné son pronostic avant le grand combat opposant Tyson Fury à Oleksandr Usyk, ce samedi, pour l’unification des titres des poids lourds.

«Iron Mike» a fait son choix. L’ancien champion incontesté des poids lourds en 1987, considéré comme l’un des meilleurs boxeurs de tous les temps, a décidé d’apporter son soutien à Tyson Fury avant son affrontement tant attendu contre Oleksandr Usyk ce samedi à Riyad (Arabie saoudite).

«Je pars avec Tyson Fury, a confié Mike Tyson à FightHub TV. Je pense qu'il va le maîtriser, c'est ce que je pense mais je peux me tromper. Les petits gars sont difficiles à combattre parce qu'ils sont plus difficiles à toucher parce qu'ils sont plus petits. Il court beaucoup, il bouge beaucoup, Tyson va probablement avoir quelques tours pour s'habituer à ses moments mais ça va être difficile, il est très petit, très rapide.»

Ce combat entre le «Gypsy King» (35 ans, 34 victoires dont 24 avant la limite, 1 nul, 0 défaite) et l’Ukrainien (37 ans, 21 victoires dont 14 avant la limite) verra un premier champion incontesté chez les lourds depuis Lennox Lewis en 1999. Si vainqueur il y a, l’un des deux subira ainsi sa toute première défaite en carrière professionnelle. A noter qu’Usyk a déjà unifié les titres chez les lourds-légers en 2018.

Pour rappel, Mike Tyson (57 ans) va aussi remonter sur le ring en juillet prochain contre le youtubeur désormais boxeur Jake Paul. Le combat aura lieu dans le Texas.