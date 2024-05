Boxe : un Britannique décède après un KO lors de son premier combat

Alors qu’il disputait son premier combat de boxe chez les professionnels, le Britannique Sherif Lawal est mort, dimanche 12 mai, après s’être effondré sur le ring à Londres.

Un véritable drame. Âgé de 29 ans, Sherif Lawal a perdu la vie, ce dimanche 12 mai, alors qu’il effectuait son premier combat de boxe professionnel chez les poids moyens, au Harrow Leisure Centre, dans le nord-ouest de Londres.

«Malheureusement, pendant le combat de Sherif, il s’est effondré et malgré les efforts des ambulanciers, son décès a été prononcé plus tard», ont déclaré les promoteurs Warren Boxing Management dans un communiqué. Selon les médias britanniques, il a été mis à terre après un coup à la tempe de son adversaire portugais Malam Varela au 4e round des six prévus. Le combat était le premier de la carte. Le reste de l’événement a été annulé.

British middleweight boxer Sherif Lawal has died at the age of 29 after collapsing in the ring during his professional debut https://t.co/ITYMWAXr3w

