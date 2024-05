Transferts : Arabie saoudite, Ligue 1, MLS… Où Raphaël Varane pourrait-il signer ?

En fin de contrat avec Manchester United, Raphaël Varane a officialisé, ce mardi, son départ du club anglais à la fin de la saison et est désormais en quête d’un nouveau défi.

Quel avenir pour Raphaël Varane ? En fin de contrat à la fin de la saison, Raphaël Varane (31 ans) a annoncé, ce mardi, son départ de Manchester United, qu’il a rejoint à l’été 2021 en provenance du Real Madrid. «Ça a été trois années incroyables, de jouer dans ce club si spécial et de porter ce maillot», a confié, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le défenseur français qui fera ses adieux aux supporters mancuniens, mercredi, lors du dernier match de la saison des Red Devils à Old Trafford contre Newcastle.

«Cela va être un jour très émouvant pour moi, c'est sûr», a ajouté Raphaël Varane, qui est blessé depuis début avril et qui va tenter de rejouer avant la fin de la saison, alors que Manchester United doit notamment disputer la finale de la Coupe d’Angleterre contre Manchester City dans dix jours (25 mai).

Reste à savoir ensuite quelle tournure il donnera à sa carrière. Alors qu’il sera libre de s’engager dans le club de son choix, il ne devrait pas manquer de propositions. Il pourrait décider de rester en Angleterre, où sa famille se sent bien, mais il pourrait avoir du mal à porter le maillot d’un autre club que celui des Red Devils. Le plus probable est qu’il découvre un nouveau championnat, plus ou moins «exotique» avec l’Arabie saoudite, où il est courtisé depuis mois, ou encore les Etats-Unis.

Le champion du monde 2018 pourrait se laisser tenter par une aventure en Major League Soccer, où il retrouverait notamment ses compatriotes et anciens coéquipiers en équipe de France Hugo Lloris et Olivier Giroud, qui a annoncé son départ en MLS. Une autre possibilité qui pourrait se présenter à lui est un retour du côté de Lens, où il a été formé et commencé sa carrière. Histoire de boucler la boucle avant d’éventuellement raccrocher les crampons.