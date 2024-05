UFC Paris 2024 : date, billetterie… voici tout ce qu’il faut savoir

La troisième édition de l’UFC Paris aura lieu en septembre prochain, comme l’a annoncé, ce mardi, la ligue américaine de MMA. Voici toutes les informations à savoir, notamment celles concernant la billetterie.

L’UFC est de retour à Paris. Ce mardi 14 mai, l’UFC a confirmé la troisième édition qui aura lieu le samedi 28 septembre, à l'Accor Arena de Paris-Bercy.

«Nous retournons à Paris pour la troisième année consécutive, a déclaré Dana White. J’ai envie de dire aux fans : si vous n’êtes jamais allé voir un combat à Paris, c’est probablement le moment de réserver vos billets. Rendez-vous en septembre !»

Baki présent ?

Les billets pour cet événement seront mis en vente le vendredi 5 juillet à partir de 10h. Les membres du Fight Club auront la possibilité d'acheter des billets en avance dès le mercredi 3 juillet à 10h, tandis que les personnes ayant indiqué leur intérêt en avance pourront y accéder dès le jeudi 4 juillet à 10h.

Les meilleurs français devraient une nouvelle fois être présents sur cette liste comme Manon Fiorot, classée n°2 des poids mouches et qui avait battu Rose Namajunas à Paris en 2023. Ciryl Gane, absent des octogones depuis sa dernière victoire à Paris, devrait être aussi être de la partie, tout comme Benoît Saint-Denis, qui voudra rebondir après son revers contre Dustin Poirier. La question concernera aussi les «nouveaux français» qui pourraient avoir leur chance. On pense notamment à Baysangur Chamsoudinov, alias Baki, qui avait battu Cédric Doumbè au PFL, et aimerait rejoindre l’UFC.