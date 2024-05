Bordeaux : jongles, crochet, passe décisive… Zinédine Zidane a régalé lors d’un match de gala (vidéo)

Présent à Bordeaux, mardi soir, pour un match de gala entre les légendes des Girondins et le Variétés Club de France, Zinédine Zidane a régalé le public par sa technique.

Il n’a rien perdu de son immense talent. Zinédine Zidane, qui fêtera ses 52 ans le 23 juin, était présent, mardi, à Bordeaux pour un match de gala entre les légendes des Girondins et le Variétés Club de France à l’occasion des 100 ans du Parc Lescure. Et l’ancien capitaine de l’équipe de France a régalé les 30.000 spectateurs présents dans les tribunes du stade rebaptisé Chaban-Delmas en 2001. Avec le numéro 7 dans le dos, qu’il portait lors de ses quatre saisons passées à Bordeaux, «Zizou» s’est notamment distingué avec une action sur le côté gauche.

L’ancien entraîneur du Real Madrid a hérité du ballon avant d’enchaîner une série de jongles qui a enflammé le public. Il a ensuite effectué un crochet sur un adversaire, puis fait une passe à un coéquipier. L’action s’est finalement terminée avec une tête sur la barre transversale de Pedro Pauleta sur un centre d’Alain Giresse. Mais l’ancien attaquant portugais, auteur d’un doublé, avait ouvert le score en début de match sur un service délicieux de Zinédine Zidane.

Zizou à la passe et Pauleta marque le but à la deuxième minute... et les visages s'illuminent. pic.twitter.com/xjgtyt5TAX

