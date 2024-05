Boxe, Tyson Fury-Oleksandr Usyk : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tyson Fury et Oleksandr Usyk s’affrontent ce samedi 18 mai à Riyad, en Arabie saoudite pour l’unification des ceintures de la catégorie poids lourds de boxe.

C’est le choc tant attendu. Tyson Fury et Oleksandr Usyk vont combattre ce samedi 18 mai pour unifier les ceintures de la catégorie poids lourds de boxe, à la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie saoudite. Un combat entre les deux invaincus qui sera à suivre sur l’application DAZN en pay-per-view.

Respectivement champion WBC et champion WBA, IBF et WBO chez les poids lourds, le Britannique et l’Ukrainien vont tenter un exploit qui serait une première depuis 1999-2000 et la victoire de Lennox Lewis sur Evander Holyfield.

Initialement prévu en février, le combat avait été reporté après une blessure du «Gypsy King». Ce combat entre Tyson Fury (34 victoires dont 24 avant la limite, 1 nul, 0 défaite) et Oleksandr Usyk (21 victoires dont 14 avant la limite), surnommé le «Ring of Fire», sera accessible en pay-per-view (19,99€) pour les abonnés à DAZN.

Programme TV

Tyson Fury-Oleksandr Usyk

Boxe - Championnat du monde des poids lourds

Samedi 18 mai

23h30 sur DAZN (pay-per-view)