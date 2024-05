Marathon : les cinq conseils du champion Yohan Durand pour réussir sa course

Spécialiste des courses de fond et de demi-fond, Yohan Durand (39 ans), champion de France du semi-marathon en 2021, dévoile à CNEWS ses cinq conseils pour préparer et réussir son marathon.

La préparation physique

«On a l’impression que c’est facile de courir un marathon, mais cela demande une préparation en amont. C’est minimum 12 semaines, voire 16 semaines de préparation. C’est-à-dire que ça se prépare sur quatre mois. Il faut une préparation progressive avec des blocs de quatre semaines : 3 semaines d’entraînement intense et une semaine de régénération.

Cette dernière est hyper importante car elle permet d’assimiler les trois semaines de travail et de pouvoir placer des compétitions comme des dix kilomètres ou un semi-marathon pour permettre de se situer. Ça permet aussi de diminuer les risques de blessures. La récupération fait aussi partie de l’entraînement et il ne faut pas avoir peur, quand on se sent fatigué, de relâcher et de lever un peu le pied avec des footing assez faciles.

Dans la préparation, il faut monter crescendo concernant les distances. Et je conseille de ne jamais aller jusqu’à la distance du marathon. Le maximum va être 30 ou 35 kilomètres car derrière, l’inconvénient, c’est qu’il faut récupérer. Pour éviter le fameux mur du 30e kilomètre, il est aussi important de faire beaucoup de renforcement musculaire car les muscles sont mis à rude épreuve. Il faut des jambes avec suffisamment de force et d’endurance pour pouvoir tenir la distance.

Enfin, en fin de préparation, il ne faut surtout pas faire l’erreur de vouloir se rassurer en faisant la séance de trop et en y allant un peu trop fort. Il faut faire confiance à son plan d’entraînement mis en place.»

La préparation mentale

«On parle souvent de préparer ses jambes, mais dans le sport, le mental a une part toute aussi importante. Et le mental fait partie intégrante du marathon car c’est une épreuve tellement difficile et tellement longue qu’il faut savoir gérer les moments compliqués aussi bien lors de la préparation que pendant la course.

Il y a aussi des moments d’euphorie qu’il faut savoir gérer pour ne pas se laisser emporter par sa motivation. Il y a un risque de s’enflammer et d’user toutes ses forces. Un peu comme un joueur de poker qui est euphorique car il vient de gagner plusieurs coups. J’ai d’ailleurs collaboré avec PokerStars sur l’élaboration d’un guide pour arriver dans les meilleures conditions mentales car pour moi il y a beaucoup de similitudes entre un marathonien et un joueur de poker.

D’un point de vue mental, il y a deux choses à travailler. La première va être la capacité à encaisser et à maintenir une régularité, une rigueur et une routine pendant 16 semaines. Ce n’est pas évident de se motiver sur une période aussi longue. Au bout d’un certain temps, on peut avoir une baisse de motivation et c’est important de ne pas lâcher.

Il faut réussir à se raccrocher à des choses et se rappeler pourquoi on s’est lancé dans ce défi. Il est important aussi d’avoir des sources de motivation dans sa préparation. La deuxième chose est le jour du marathon en lui-même. Je conseille de découper le marathon en 4 fois 10 kilomètres en restant concentré sur sa course et en évitant de ne pas partir trop vite.

L’alimentation

«J’évoque également ce domaine dans le guide. Car l’alimentation est la base du marathon. Avec les gros volumes d’entraînement, il est important de recharger les batteries et les muscles en glucides et en protéines. Pendant la préparation, il faut bien s’alimenter tout en évitant les soirées trop festives ainsi que l’alcool car il y a un risque d’ajouter de la fatigue à la fatigue. On peut s’accorder un petit écart, mais il est impératif de rester raisonnable. C’est primordial d’avoir une alimentation plus saine, avec notamment plus de légumes.

La veille de la course, il est préférable de manger des pâtes ou du riz. Moi, je préfère le riz car ça ‘plâtre’ un peu plus l’estomac et c’est plus digeste que les pâtes. C’est mieux aussi de manger de la viande blanche ou du poisson. En revanche, il faut éviter les sauces, la viande rouge et les légumes trop acides. Et le jour du marathon, il ne faut pas oublier ses barres énergétiques, ses gels et ses boissons pour pouvoir tenir. Personnellement, je bois mes boissons sucrées tous les cinq kilomètres. Ça permet de me donner un coup de boost.

Mais il est impératif de les tester lors de la préparation pour être sûr qu’on les tolère et les digère et éviter les mauvaises surprises. Et il est aussi ultra important de mettre en place un plan de stratégie nutritionnelle en fonction de son allure pour pouvoir aller au bout.»

L’équipement

«Il ne faut rien laisser au hasard pour un marathon et l’équipement est évidemment primordial. Comme pour l’alimentation, il faut tester l’ensemble de son équipement pendant la préparation. Il faut une paire de chaussures en fonction de son objectif et ne surtout pas acheter une paire toute neuve la veille de la course. Certains vont vouloir des chaussures avec du confort et de l’amorti, d’autres vont préférer des chaussures réactives et dynamiques pour aller plus vite.

Pour le reste, il est important de consulter la météo pour savoir ce que l’on va porter. S’il fait beau est chaud, il est conseillé de courir avec un débardeur ultra fin de couleur claire et en short sans oublier de mettre une casquette et des lunettes de soleil. A l’inverse, s’il fait froid, il faut prévoir des gants et un bonnet pour garder les extrémités de son corps au chaud.

Je préconise de porter des vêtements et des sous-vêtements qui ne sont pas abrasifs pour éviter les frictions et les brûlures qui pourraient rapidement devenir insupportables pendant la course. Il faut des vêtements qui permettent d’être libre de ses mouvements.»

Le soutien des proches

«Quand on se lance dans ce genre d’aventure, c’est toujours mieux d’avoir le soutien de ses proches aussi bien pendant la préparation que durant la course. Car c’est une aventure sur plusieurs semaines et cela demande beaucoup de temps. C’est toujours mieux d’avoir le soutien de sa femme ou de son mari, car on va s’absenter pendant plusieurs heures, plusieurs jours dans la semaine.

Cela permet d’avoir l’esprit libre pour se concentrer pleinement sur sa préparation et avoir certaines remarques qui pourraient remettre en cause la motivation et l’investissement nécessaires. C’est aussi important de pouvoir compter sur son entourage dans les moments les plus compliqués pour trouver le réconfort et le soutien pour ne pas baisser les bras. Pendant la course, les proches peuvent aussi redonner un regain d’énergie si on croise le regard ou on voit le sourire de quelqu’un qu’on connaît.

Avoir le soutien de ses proches, c’est la clé de la réussite d’un marathon. Car une course comme le marathon se construit avec son entraîneur, son femme, son mari, ses enfants, ses parents… Quand on se lance dans un marathon, on embarque tout le monde dans cette aventure.»