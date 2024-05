NBA : pourquoi Rudy Gobert a-t-il encore écopé d’une amende de près de 70.000 euros ?

Rudy Gobert a écopé d'une nouvelle amende de la NBA pour son comportement lors de la défaite de Minnesota, dimanche, dans le match 4 de la demi-finale de la Conférence ouest, face à Denver.

Rudy Gobert encore mis à l’amende. Le pivot français a à nouveau été sévèrement sanctionné par la NBA, qui lui a infligé une amende de 75.000 dollars (69.000 euros) pour son comportement, dimanche, lors de la défaite de Minnesota dans le match 4 de la demi-finale de la Conférence ouest face à Denver (107-115). Après une faute sifflée contre lui, sur Jamel Murray, l’international tricolore s’était emporté et effectué le «money gesture» avec ses doigts. Ce geste insinue que l’arbitre aurait été corrompu.

La Ligue nord-américaine de basket a dénoncé le geste du Français, jugé «inapproprié et non professionnel», et «qui remet en question l’intégralité de la ligue et de ses arbitres». Et ce n’est pas la première que Rudy Gobert, qui a été élu meilleur défenseur pour la 4e fois, est sanctionné. Il y a plusieurs semaines, il avait déjà écopé d’une amende de 100.000 dollars (92.000 euros) pour avoir effectué un geste similaire. Il avait évoqué l’influence des paris sportifs dans les décisions arbitrales pour expliquer son geste.

Sur le plan sportif, Rudy Gobert et les Wolves sont dans une situation délicate. Après avoir remporté les deux premiers matchs de la série, Minnesota a enchaîné un 3e revers consécutif, dans la nuit de mardi à mercredi, face aux Nuggets de Nikola Jokic (192-97), qui mènent désormais 3-2 avant le match 6 jeudi. Une rencontre qui pourrait s’avérer décisive.