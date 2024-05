PSG : pourquoi Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont-ils forfait pour le match à Nice ?

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont forfait pour le déplacement du PSG à Nice, ce mercredi, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Tout comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Randal Kolo Muani et Keylor Navas.

De nombreuses absences pour le PSG. En déplacement, ce mercredi, à Nice en match en retard de la 32e journée de Ligue 1, le club de la capitale sera privé de plusieurs joueurs, dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Absent de l’entraînement, mardi, le numéro 7 parisien, qui a été élu meilleur joueur du championnat pour la 5e année consécutive, souffre d’une gêne à l’ischio-jambier gauche. Et aucun risque n’a été pris à dix jours de la finale de la Coupe de France contre Lyon (25 mai).

Tout comme avec Ousmane Dembélé. L’ancien joueur du FC Barcelone a été victime d’un coup à la cuisse gauche, dimanche, après son entrée en jeu contre Toulouse, et a dû rester en salle ce mardi. Et les deux internationaux français ne sont pas les seuls à ne pas figurer dans le groupe parisien. Malade, le gardien Keylor Navas est également absent. Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Randal Kolo Muani manquent également à l’appel. La raison de leur absence n’a en revanche pas été précisée par le club.

Avant la rencontre sur la pelouse de l’Allianz Riviera, le PSG est déjà assuré du 12e titre de champion de France de son histoire, mais les hommes de Luis Enrique tenteront de relever la tête après le revers subi face aux Toulousains (1-3). Ils enchaîneront ensuite avec un dernier déplacement en championnat, dimanche, à Metz avant la finale de la Coupe de France à Lille.