Boxe, Tyson Fury-Oleksandr Usyk : le pronostic de Lennox Lewis dernier champion incontesté des poids lourds

Dernier champion incontesté des poids lourds (1999-2000), Lennox Lewis a donné son pronostic pour le combat de boxe entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk, ce samedi 18 mai, à Riyad (Arabie saoudite).

C’est le combat que le monde entier attend. Et que les légendes du Noble art ne voudront pas manquer, que ce soit devant leur petit écran ou sur place. L’affrontement à Riyad (Arabie saoudite) entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk sacrera (sauf match nul) le premier champion incontesté des poids lourds depuis 25 ans et un certain Lennox Lewis. L’ancien boxeur britannique a d’ailleurs son favori.

«Je crois que Tyson Fury a de grands qualités, il est grand, il peut boxer dans les deux positions, il peut aller de l'avant, a-t-il déclaré à talkSPORT. Pour le moment, il est difficile de battre un joueur plus gros, donc je dirai toujours que le plus gros à l'avantage. Je pense que Tyson Fury a des points, mais je ne compte pas Usyk.»

Pour rappel, Tyson Fury (33 victoires, dont 24 KO, et un nul) est âgé de 35 ans. De son côté, Oleksandr Usyk a 37 ans (21 victoires dont 14 par KO).