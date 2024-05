Espagne : le magnifique triplé d’Antoine Griezmann en 24 minutes avec l’Atlético Madrid (vidéo)

Antoine Griezmann a inscrit un magnifique triplé, mercredi soir, pour permettre à l’Atlético Madrid de s’imposer sur la pelouse de Getafe en Liga (0-3) et de valider sa place en Ligue des champions la saison prochaine.

Antoine Griezmann s’est occupé de tout. Alors que l’Atlético Madrid était en déplacement, mercredi soir, sur la pelouse de Getafe pour la 36e journée de Liga, l’attaquant français a été le grand artisan du succès très important des Colchoneros avec un triplé inscrit en seulement 24 minutes. «Grizou» a commencé son festival peu avant l’heure de jeu. Parfaitement lancé en profondeur par Rodrigo De Paul, il a réalisé un magnifique contrôle avant de tromper le gardien adverse (27e).

[ VIDÉO BUT] #LALIGA



ANTOINE GRIEZMANN LANCE L'ATLETICO !!!



Sur un CAVIAR de Rodrigo De Paul, le Français ouvre le score tout en finesse face a Getafe !https://t.co/mhvNteQ38I — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 15, 2024

A peine un quart d’heure plus tard, il a récidivé en étant à la réception d’un centre d’Angel Correa au second poteau (42e). Et il a entériné le succès de son équipe en début de seconde période, en étant à la conclusion d’un très beau mouvement et glissant le ballon entre les jambes du portier de Getafe (51e). Auteur de 24 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 16 en championnat, Antoine Griezmann a cédé sa place à Memphis Depay à quelques minutes du coup de sifflet final avec le sentiment du devoir accompli.

[ VIDÉO BUT] #LALIGA



ANTOINE GRIEZMANN LE TRIPLÉ !!!



Le Français baptise le gardien de Getafe d'un méchant petit-pont et s'offre son 2ème HAT-TRICK de la saison !



3-0 pour l'Atlético !https://t.co/OUrXVGGHTR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 15, 2024

Car cette victoire a permis à l’Atlético Madrid de valider sa qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine. Mais les hommes de Diego Simeone, qui occupent la 4e place du classement à deux points de Gérone et trois du FC Barcelone, n’en ont pas encore fini avec cette saison. Ils ont encore deux journées à disputer, contre Osasuna et la Real Sociedad, et vont tenter de terminer sur le podium. Et avec un Antoine Griezmann dans cette forme, de très bon augure pour les Bleus à moins d'un mois de l'Euro 2024, tout est possible.