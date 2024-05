Euro 2024 : le retour surprise de N’Golo Kanté avec l’effectif de l’équipe de France

Lors de l’annonce des 25 joueurs de l’équipe de France retenus pour l’Euro 2024, en Allemagne, Didier Deschamps a opté pour le grand retour de N’Golo Kanté, deux ans après sa dernière sélection. Une annonce plutôt inattendue.

Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a annoncé la liste des 25 joueurs Français qui devront participer à l’Euro 2024 en Allemagne. Parmi eux, on retrouve le cadre historique de l’équipe de France qui évolue aujourd’hui à Al-Ittihad en Arabie saoudite, N’Golo Kanté.

Âgé de 33 ans, le champion du monde 2018 n’est plus apparu en sélection depuis le 3 juin 2022. Mais Didier Deschamps, confronté à l'état de forme incertain du Madrilène Aurélien Tchouaméni, tout juste de retour de blessure, a souhaité emmener un joueur de confiance et d'expérience, l'un des grands artisans de la deuxième étoile glanée en Russie il y a six ans.

«Je peux comprendre que les supporters de l'équipe de France n'ont pas forcément suivi le parcours de N'Golo Kanté, qui sortait d'une saison 2022-2023 où il a très, très peu joué avec une grave blessure», a admis le sélectionneur sur TF1.

Mais «il a fait une saison complète, pas dans un championnat européen, puisqu'il est un Arabie saoudite où il a retrouvé toutes ses capacités physiques», a souligné Didier Deschamps.

«Et de par son vécu, son expérience, je suis convaincu que l'équipe de France sera plus forte avec N'Golo Kanté», a-t-il ajouté à propos d'un des piliers du groupe qui fut champion du monde en 2018 en Russie.

Sur le plan physique, Didier Deschamps s'est dit rassuré : «Il a fait une saison pleine en enchaînant beaucoup de matches. Après on pourra discuter de l'intensité spécifique en Arabie saoudite où la température et en plus le taux d'humidité élevé amène à des deuxièmes mi-temps où le rythme est peut-être un peu plus bas mais il a joué plus de 4.000 minutes durant la saison, c'est plus de 40 matches».