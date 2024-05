Football : le sélectionneur de l’équipe féminine de Zambie à nouveau accusé d’agression sexuelle

Bruce Mwape, sélectionneur de l’équipe féminine de la Zambie, est accusé d’agression sexuelle sur une employée de la Fifa lors de la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

De nouvelles lourdes accusations contre Bruce Mwape. Le sélectionneur de l’équipe féminine de la Zambie est accusé d’agression sexuelle sur une employée de la Fifa, selon The Guardian. L’entraîneur aurait eu des gestes déplacés envers la victime présumée en lui touchant la poitrine lors de la Coupe du monde féminine 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Une enquête menée par la Fifa en cours

«Je me souviens qu’il a posé sa main sur mon épaule pour me dire ‘Bonjour’, puis il est revenu et s’est essuyé la main directement sur le devant, touchant évidemment mes seins. C’est arrivé si vite. Cela me semblait mal, mais je me demandais aussi si c’était simplement une erreur. Comme par accident. Mais après, sa relation avec moi a été très différente. Je pense donc qu’il savait que ce qu’il avait fait n’était pas approprié», a confié l’employée de la Fifa au Gardian.

Ces accusations s’ajoutent à celles d’une joueuse de l’équipe de Zambie. Au cours d’un entraînement, il aurait également frotté ses mains sur la poitrine de cette dernière. Avant le Mondial féminin, il avait aussi été accusé d’abus sexuels sur d’autres joueuses zambiennes, les faits remontant à septembre 2022. L’affaire avait été prise au sérieux par la Fédération zambienne de football, mais, pour l’heure, aucune sanction n’a été pris à son encontre.

Et alors qu’une enquête est actuellement menée par la Fifa, Bruce Mwape doit diriger l’équipe féminine de Zambie aux JO 2024 de Paris.