Ligue 1 : l’OM peut-il encore se qualifier pour une Coupe d’Europe la saison prochaine ?

Battu à Reims (1-0), mercredi, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1, l’OM a vu ses chances de qualification pour une Coupe d’Europe s’éloigner. Mais un infime espoir existe encore pour les Olympiens…

Il n'a plus son destin entre les mains. L'Olympique de Marseille pourrait ne pas disputer de Coupe d’Europe la saison prochaine. La faute à sa défaite à Reims (1-0), mercredi, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Avec ce revers, les hommes de Jean-Louis Gasset pointent toujours à la 8e place classement et sont devancés de trois points par Lens (6e), dernier qualifié virtuel pour une compétition européenne, et Lyon (7e).

Pour espérer être européen, les Marseillais, demi-finalistes de la Ligue Europa cette saison, devront s'imposer sur la pelouse du Havre, dimanche, lors de la 34e et dernière journée de championnat, et compter sur un faux pas de leurs adversaires directs dans le même temps. Lyon recevra Strasbourg et Lens sera opposé à Montpellier.

Dans ce cas de figure, qui semble très improbable, Marseille se retrouverait donc sixième et disputerait soit la Ligue Europa (si le PSG Paris remporte la Coupe de France), soit la Ligue Europa Conference (si Lyon remporte la Coupe de France).

L’OM qualifié pour une Coupe d’Europe si :

- L’OM gagne au Havre et que dans le même temps Lens et Lyon s’inclinent respectivement contre Montpellier et Strasbourg.