Tour d’Italie 2024 : Julian Alaphilippe renoue avec la victoire au terme d’un incroyable numéro

Sevré de succès depuis près d’un an, Julian Alaphilippe a renoué avec la victoire, ce jeudi, en remportant en solitaire la 12e étape du Tour d’Italie au terme d’une échappé de près de 130 kilomètres.

Il commençait à trouver le temps long. Très long même. Mais Julian Alaphilippe (31 ans) a enfin à nouveau levé les bras. Près d’un an après sa dernière victoire, onze mois et 11 jours pour être précis, sur le Critérium du Dauphiné (5 juin 2023), le coureur français a renoué avec le succès, ce jeudi, en remportant en solitaire la 12e étape du Tour d’Italie. Avec panache et au terme d’un incroyable numéro, lui qui avait dû se contenter de la 2e place lors de la 6e étape.

Partie à près de 130 kilomètres avec l’Italien Mirco Maestri, le double champion du monde (2020, 2021) ne s’est pas économisé et n’a pas ménagé sa peine pour s’offrir la 42e victoire de sa carrière. Après avoir placé une première attaque à 138 kilomètres de l’arrivée, Julian Alphilippe s’est isolé quelques kilomètres plus loin avec son compagnon d’échappée.

Et les deux hommes ont parfaitement collaboré pour préserver leur avance sur le groupe de chasse avant que le coureur de Soudal-Quick Step ne place un ultime coup d’accélérateur pour partir seul en tête à une dizaine de kilomètres du but et s’envoler vers une victoire qu’il attendait désespérément après des mois de galère.

«Ah ça fait du bien !», a-t-il lâché après avoir franchi la ligne. «C’était mon rêve de remporter une étape sur le Tour d’Italie, a ensuite confié Julian Alaphilippe qui dispute le premier Giro de sa carrière. Je suis très heureux. C’est une victoire qui fait énormément de bien. Je pense à ma femme (Marion rousse, ndlr) et à mon fils, qui m’ont beaucoup soutenu ces derniers temps.»

Et ils pourront être fiers de lui, alors qu’il est devenu le 109e coureur de l’histoire - le 10e Français - à remporter une étape sur chaque Grand Tour (six étapes sur le Tour de France, une étape sur le Tour d’Espagne). Il est également le 47e coureur tricolore à s’imposer sur le Giro, le troisième sur cette édition après Benjamin Thomas (5e étape) et Valentin Paret-Peintre (10e étape). Un Tour d’Italie qui se veut bleu-blanc-rouge. Et ce n’est peut-être pas encore fini.