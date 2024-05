Bellator MMA Paris : Cédric Doumbè s'impose par TKO face à l'Américain Jaleel Willis (vidéo)

Cédric Doumbè a retrouvé la cage de l'Accor Arena de Paris ce vendredi face au combattant Jaleel Willis. Le Franco-Camerounais, qui souhaitait faire oublier le flop de son dernier combat, s'est imposé par TKO dès le premier round.

Revanchard. Deux mois et demi après le fiasco de son précédent combat, le combattant français de MMA Cédric Doumbè s'est racheté en battant l'Américain Jaleel Willis, avec la manière, ce vendredi à l'Accor Arena de Paris dans le cadre du Bellator.

Devant un public acquis à sa cause, Doumbè, qui était largement favori, s'est imposé par arrêt de l'arbitre (TKO) après une rafale de coups au sol dans le premier round.

Mike Beltran has seen enough! REDEMPTION FOR CEDRIC DOUMBE IN PARIS!! #BellatorParis



