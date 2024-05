Boxe, Tyson Fury-Oleksandr Usyk : pourquoi ce combat est-il historique et à suivre ?

Tyson Fury et Oleksandr Usyk s’affrontent, ce samedi 18 mai, à Riyad (Arabie saoudite) pour l’unification des ceintures des poids lourds de boxe. Une confrontation historique à plus d’un titre.

L’expression est régulièrement utilisée lorsque deux champions se retrouvent face-à-face sur le ring pour s’affronter. Mais oui, l'affrontement entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk est le combat du siècle. Ce samedi, le monde entier aura les yeux rivés vers Riyad (Arabie saoudite) pour voir, si vainqueur il y a, le tout premier champion incontesté de la catégorie reine depuis Lennox Lewis en 1999.

A l’époque, «The Lion», champion olympique à Séoul en 1988, était parvenu à battre aux points Evander Holyfield quelques mois après un premier match nul. Une performance qui était restée sans successeur par la suite chez les poids lourds. Il aura donc fallu 25 ans pour voir un championnat du monde pour l’unification de toutes les ceintures.

Oleksandr Usyk comme Evander Holyfield ?

Mais encore plus fort que Lennox Lewis, cette fois-ci, ce combat couronnera le premier champion de l’ère des quatre ceintures, World Boxing Council (WBC), World Boxing Association (WBA), World Boxing Organization (WBO) et International Boxing Federation (IBF). A noter que la ceinture IBO (International Boxing Organization) n'est pas comptée comme un titre majeur. Et encore, en plus de ces quatre ceintures, une ceinture commémorative a été confectionnée spécialement pour ce combat. La ceinture WBC Fury-Usyk en édition spéciale a d’ailleurs été bénie par le pape François en avril dernier.

Autre événement majeur de cet affrontement, en cas de victoire, l’un des deux boxeurs connaîtra sa toute première défaite en carrière professionnelle. Pour rappel, le Britannique Tyson Fury, surnommé «Gypsy king» (35 ans), compte 34 victoires (24 KO) pour un match nul (contre Deontay Wilder). De son côté, l’Ukrainien Oleksandr Usyk, surnommé «Cat» (37 ans), affiche un bilan de 21 victoires (14 KO).

D’ailleurs, l’Ukrainien, qui était récemment parti au front pour défendre son pays contre la Russie et qui a été autorisé par son président à retourner combattre pour représenter sa nation sur le ring, peut aussi entrer encore un peu plus dans l’histoire pour sa part. En effet, si Oleksandr Usyk venait à battre Tyson Fury, il réussirait l’énorme performance de devenir champion incontesté dans deux catégories. Avant les poids lourds, il était en effet chez les lourds-légers et était devenu champion incontesté. Dans l’histoire, seul Evander Holyfield a réussi le doublé. Et encore, «The Real Deal» était le champion absolu, alors qu'il n'y avait que trois organismes reconnus dans la boxe professionnelle.

Autant dire que la performance serait exceptionnelle. Et ce qui est encore plus fou, c’est que le natif de Simferopol, père de trois enfants et champion olympique en 2012 qui avait ravi les titres IBF, WBA, WBO à Anthony Joshua en 2022, n’a disputé «que» cinq combats chez les poids lourds (Chazz Whiterspoon, Dereck Chisora, Anthony Joshua à deux reprises et Daniel Dubois). Il peut entrer dans l’histoire après six combats dans la catégorie reine.