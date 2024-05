Football : pourquoi la Fifa pourrait exclure la fédération israélienne

La fédération palestinienne de football a réclamé ce vendredi l’exclusion de la fédération israélienne. La Fifa prévoit un «conseil extraordinaire» pour prendre une décision d'ici au 20 juillet.

«La balle est dans votre camp», a déclaré Jibril Rajoub, le président de la fédération de Palestine de football (PFA), à Gianni Infantino, le président de la Fifa, lors du 74e Congrès de l'organisation, réuni ce vendredi à Bangkok (Thaïlande).

Jibril Rajoub a effet exhorté la Fifa à se «tenir du bon côté de l'histoire» en votant la suspension immédiate de la fédération israélienne de football (IFA) et en renvoyant plusieurs de ses membres devant la commission disciplinaire.

Dans un courrier de sept pages envoyé mi-mars, la fédération énumérait les conséquences directes des bombardements israéliens à Gaza, notamment les footballeurs tués et les infrastructures détruites. Ils ont aussi souligné l'absence de lutte sérieuse contre «la discrimination et le racisme anti-palestiniens».

En réponse, le président de l'IFA, Shino Moshe Zuares, a dénoncé une ««tentative cynique» de «nuire au football israélien», reposant selon lui «sur des motifs qui n'ont rien à voir avec le sport». Il a assuré vouloir «tendre la main» et «envisager des matches amicaux» lorsque «l’atmosphère sera redevenue plus calme». Ce à quoi le directeur juridique de la PFA a répliqué que «pour tendre la main, il faut qu'il y ait en face des gens vivants et libres».

Une décision attendue sous deux mois

De son côté, Gianni Infantino a refusé de faire voter ce point aux 211 membres présents au Congrès, estimant que ces demandes de sanctions devaient être débattues par le Conseil de la Fifa.

Il a annoncé qu’un «Conseil extraordinaire» serait organisé d’ici au 20 juillet prochain pour «prendre les décisions les plus adéquates».

En attendant, «la Fifa enverra des experts juridiques indépendants afin d'analyser» les arguments de la PFA, qui accuse l'IFA d'une série de violations des statuts de l'instance mondiale du football, à Gaza comme en Cisjordanie.