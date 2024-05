Boxe, Tyson Fury-Oleksandr Usyk : un supercalculateur prédit qui va gagner le grand combat

Un supercalculateur a prédit le résultat du combat pour le titre mondial incontesté des poids lourds entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk avant la confrontation cruciale en Arabie saoudite ce samedi 18 mai.

Quand l'IA s'invite dans le combat du siècle. Tandis que Tyson Fury et Oleksandr Usyk s'affronteront pour décrocher le titre de champion des poids lourds depuis Lennox Lewis en 1999, un supercalculateur a prédit le vainqueur du combat de boxe très attendu, qui aura lieu ce samedi 18 mai en Arabie saoudite.

Tyson Fury devrait dominer le ring

D'après l'analyse réalisée par le «superordinateur OLBG», Tyson Fury devrait l'emporter en raison de son intelligence tactique en boxe, de sa longue expérience, ainsi que de son avantage significatif en termes de taille et d'allonge par rapport à Oleksandr Usyk.

«Compte tenu des forces et des faiblesses des deux combattants, ce match pourrait aller dans les deux sens. Cependant, compte tenu des avantages physiques de Tyson Fury et de sa capacité à s'adapter à différents styles, il pourrait avoir un léger avantage», a tranché la machine.

Du haut de ses 2,06 m pour 126 kg, le boxeur britannique est nettement plus grand et lourd que son adversaire ukrainien, qui mesure 1,91 m pour 100 kg. Par ailleurs, le Gypsy King dispose d'une plus grande portée (2,03 m) que celle d'Oleksandr Usyk (1,98 m). Le superordinateur a également indiqué que le style peu conventionnel de Tyson Fury le rendait imprévisible.

En ce qui concerne son expérience,Tyson Fury a vaincu plusieurs adversaires redoutables au cours de sa carrière, à l'instar de sa fameuse trilogie contre Deontay Wilder, ainsi que d'autres victoires contre des adversaires tels que Wladimir Klitschko, Otto Wallin, Dillian Whyte et Francis Ngannou, démontrant ainsi sa capacité d'adaptation.

Un combat épique

Oleksandr Usyk est un adversaire tout de même redoutable, grâce à ses compétences techniques, son agilité, sa rapidité et son intelligence sur le ring. Il a déjà vaincu des adversaires de plus grande taille, tels qu'Anthony Joshua et Derek Chisora.

Ainsi, l'intelligence artificielle a émis une certaine réserve concernant «l'un des plus grands de tous les temps», déclarant : «D'un autre côté, si Usyk peut neutraliser efficacement l'envergure de Fury et imposer son propre plan de jeu, il a de bonnes chances de l'emporter par décision».

«Tyson Fury gagne par décision, malgré les compétences techniques et l'endurance d'Oleksandr Usyk. Ce combat promet d'être hautement compétitif et tactique, mettant en valeur le meilleur de la boxe des poids lourds», a conclu la technologie.