Chessboxing : quelle est cette discipline mêlant échecs et boxe, dont les champions vont s'affronter ce samedi ?

Le chessboxing s'invite à Sète pour la 5e édition de l'Intellectual Fight Club. Voici ce qu’il faut savoir sur cette discipline qui mêle boxe et échecs.

Une discipline hybride en plein essor. A l'instar du biathlon, qui mêle ski et tir, le chessboxing s'est fait une réputation. Il combine la boxe et les échecs avec une alternance de combats sur le ring et autour de l'échiquier.

Tout cela est très sérieux, puisqu'il existe même une fédération de chessboxing, présidée par le Sétois Emmanuel Salençon.

La ligue mondiale officielle de chessboxing, L'Intellectual Fight Club (IFC) sera justement à Sète, au Chai des Moulins pour une soirée de combats inédits ce samedi 18 mai à partir de 18h.

Les adversaires s'affronteront avec un roulement de six rounds d'échecs et cinq rounds de boxe de trois minutes chacun. Mais pas n'importe quels adversaires. Le gratin du chessboxing se retrouvera pour une succession de cinq combats qui permettront au public de (re)découvrir l'insolite et très visuelle discipline.

Le plus important streamer français sur Twitch, Andreas Honnet (dit Sardoche) sera opposé à l'italien Marco Muccini, N.2 mondial. Deux des meilleurs chessboxers de la catégorie reine, Master -85 kg, s'affronteront : le Français Jules-Alois Julien et le Russe Sergei Shvedchikov. Dans la catégorie Challenger -75 kg, un choc franco-allemand verra Paul Ducher défier Hasan Celik avec un titre de champion du monde en jeu.

D’où vient le chessboxing ?

Le chessboxing est un sport tout jeune. Simplement parce qu’il est né de l'imaginaire du dessinateur Enki Bilal. C’est en effet en 1992, dans «Froid équateur», dernier opus de la Trilogie Nikopol (Ed. Casterman), que le monde découvre cette discipline fictive où le héros, Nikopol, remporte un combat épique alliant la force de la boxe et l'intelligence des échecs. 30 ans plus tard, le chessboxing est désormais un sport bien réel combinant boxe anglaise et jeu d'échecs.

Comment le chessboxing est devenu un vrai sport ?

C’est l’artiste néerlandais Iepe Rubingh qui a décidé de «créer» la discipline dans la vraie vie. Il a organisé le premier combat et créé la Fédération internationale, la World Chess Boxing Organisation (WCBO) avant de multiplier les duels à travers le monde via l'Intellectual Fight Club (IFC).

Comme se déroule un combat de chessboxing ?

Un combat de chessboxing se déroule en 11 rounds avec 6 rounds d'échecs et 5 rounds de boxe. Les échecs se jouent en ‘blitz’ (dans un temps donné) et les combattants sont torse nu, sans casque de protection pour la boxe mais avec un casque anti-bruit. Le combat se gagne soit par KO, soit par échec et mat.

Interview de Thomas Cazeneuve, champion de chessboxing dans L'Arène Podcast