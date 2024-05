Formule 1 : Max Verstappen reprend ses bonnes habitudes au Grand Prix d’Émilie-Romagne

Max Verstappen a renoué avec la victoire, ce dimanche, en remportant le Grand Prix d'Émilie-Romagne (Italie) juste devant Lando Norris. Charles Leclerc a terminé à la 3e place.

Il a résisté jusqu’au bout. Deux semaines après sa 2e place à Miami, derrière Lando Norris, Max Verstappen a renoué avec le succès, ce dimanche, au Grand Prix d’Émilie-Romagne pour signer sa 5e victoire de la saison (en 7 courses). Mais le triple champion du monde en titre a été mis sous pression jusqu’à l'arrivée par Lando Norris, tout proche de s’offrir un 2e succès consécutif.

Parti en pole position, le Néerlandais a vécu une course relativement tranquille au volant de sa monoplace. Mais dans les derniers tours, il a été victime d’un problème de batterie et vu son ami britannique effectuer un impressionnant retour pour revenir à moins d’une seconde. Mais il a finalement résisté pour s’imposer avec à peine 7 dixièmes d'avance sur le pilote McLaren.

«Dans les dix derniers tours, j’étais à fond et j’ai vu Lando se rapprocher, je ne pouvais pas me permettre de faire trop d’erreurs», a confié, à l’arrivée, un Max Verstappen soulagé. De son côté, Lando Norris a affiché une certaine déception. «Cela me fait mal de le dire, mais un ou deux tours de plus, je l’aurais eu», a lâché Lando Norris. Mais il se veut optimiste pour a suite de la saison. «On peut désormais le confirmer : nous sommes maintenant à la lutte pour les premières places avec Red Bull et Ferrari», a-t-il affirmé.

Avec cette victoire, Max Verstappen a accentué son avance en tête du classement des pilotes avec 48 points d’avance sur Charles Leclerc, qui est monté sur la 3e marche du podium, en terminant devant Oscar Piastri (4e) et son coéquipier Carlos Sainz (5e). Loin derrière, les Français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont fini respectivement en 14e et 16e position.

Max Verstappen, Charles Leclerc ou encore Lando Norris vont se retrouver dès la semaine prochaine pour un Grand Prix de Monaco, qui pourrait offrir une nouvelle lutte passionnante.