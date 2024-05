Formule 2 : un pilote perd une roue après un passage aux stands (vidéo)

Le Français Isack Hadjar a remporté la course principale du GP d'Émilie-Romagne de Formule 2. En fin de course, le Belge Amaury Coordel, qui devait finir sur le podium, a été contraint à l'abandon après que sa roue arrière droite se soit détachée dans la pit lane.

Le Français Isack Hadjar (Campos Racing) a remporté sa deuxième course de la saison en Formule 2, ce dimanche 19 mai, en Emilie-Romagne (Italie), lors de la course principale sur le tracé d'Imola, théâtre de la 4e manche de la saison.

Ils menaient la course sur stratégie décalée et pouvaient viser le podium mais double catastrophe dans les stands... #ImolaGP #F2 pic.twitter.com/RlPRAdjC42 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 19, 2024

Troisième sur la grille dimanche, le pilote de la filière jeune de Red Bull a devancé le Brésilien Gabriel Bortoleto (Invicta) et le Paraguayen Joshua Durksen (Aix Racing). La course a été marquée par un incident au 31e tour de course.

Amaury Cordeel (Hitech Racing) et Josep Maria Marti (Campos Racing) menaient la course sur stratégie décalée et devaient finir sur le podium, mais les deux pilotes ont perdu une roue lors de leur arrêt aux stands.

L’incident aurait pu faire des dégâts puisque les roues auraient pu rebondir sur la tête d’un mécanicien présent dans la pit lane.